Евро и доллар продолжают отступать перед рублём

Нефть умеренно дорожает сегодня утром при низком объёме торгов перед праздниками, свидетельствуют данные бирж.

Низкий объём торгов связан с рождественской неделей. В среду отмечается католическое Рождество, в связи с чем основные рынки Европы, США и частично Азиатско-Тихоокеанского региона будут закрыты. Во вторник многие фондовые рынки закроются раньше обычного.

Трейдеры также оценивают слова министра энергетики РФ Александра Новака, который в понедельник заявил, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти существует до тех пор, пока оно эффективно, а его дальнейшая судьба будет определяться в марте исходя из прогнозов на второй квартал.

По мнению главы отдела исследований нефтяного рынка «Rystad Energy» Бьорнара Тонхаугена, которого цитирует «Рейтер», ОПЕК+ необходимо сделать больше, чтобы обеспечить баланс на рынке на постоянной основе. «Сокращения добычи ОПЕК не решают проблему полностью», - считает эксперт.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль незначительно растёт к бивалютной корзине на фоне умеренного повышения цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,2262 рубля. По отношению к последней сделке 23 декабря доллар снизился почти на 4 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 2,37 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 6 копеек и составил 68,9906 рубля. К официальному курсу евро подешевел менее чем на копейку.