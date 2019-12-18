Евро и доллар продолжили снижение к официальному курсу

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры с пессимизмом восприняли данные API о том, что запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,7 миллиона баррелей после увеличения на 1,4 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя почти на 1,3 миллиона баррелей.

«Активное оживление на рынке нефти остановилось после данных о неожиданном недельном росте запасов нефти в США. Однако вряд ли это сильно изменит ситуацию на рынке», - сказал агентству «Рейтер» рыночный стратег «Axi Trader» Стивен Иннес.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,5203 рубля. По отношению к последней сделке 17 декабря доллар вырос на 10,53 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 1,23 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 4,60 копейки и составил 69,6335 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Снижение составило 4,66 копейки.