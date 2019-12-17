Евро и доллар снижаются к официальному курсу

Мировые цены на нефть сегодня утром остаются в районе максимальных отметок с сентября в надежде на улучшение ситуации в мировой экономике после достигнутых торговых договоренностей между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть вернулись к максимальным отметкам с сентября в пятницу на фоне торговых договоренностей между США и Китаем, и с тех пор находятся в районе данных уровней.

13 декабря Китай и США объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. Стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. Китай пока не подтверждал этих прогнозов.

«Хотя в рамках частичной торговой сделки большинство пошлин сохраняются, она знаменует собой поворотный момент в торговом споре сторон, который в конечном итоге приведёт к комплексному соглашению», - полагают аналитики «ANZ Bank», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,5828 рубля.

По отношению к последней сделке 16 декабря доллар вырос на 13,78 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 18,58 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 12,38 копейки и составил 69,7338 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Снижение составило почти 21 копейку.