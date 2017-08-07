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Мурманская область. Арктика07.08.17 10:34

Евро и доллар сохраняют тенденцию к росту

Мировые цены на нефть опускаются сегодня  утром, инвесторы ожидают встречу технического комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+), мероприятие состоится 7-8 августа в Абу-Даби, свидетельствуют данные торгов.

Комитет на встрече планирует обсудить выполнение странами-участницами своих обязательств по сокращению нефтедобычи. Своё участие на встрече комитета подтвердили несколько стран, которые раньше не на 100% соответствовали договоренностям. Встречи в Абу-Даби будут проведены под председательством России и Кувейта, в присутствии представителей Саудовской Аравии, сообщалось ранее в релизе ОПЕК.

Сдерживают снижение нефтяных цен данные от американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company». Согласно релизу «BHGE», по итогам завершившейся 4 августа рабочей недели число буровых установок в США уменьшилось на четыре штуки, или на 0,42%, до 954 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 490 штук, или в 1,95 раза. Число нефтяных буровых установок сократилось на одну, или на 0,13%, до 765 единиц, газодобывающих - на 3 штуки, или на 1,56%, до 189 штук.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,0214 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 30,67 копейки. Однако к последней сделке в 4 августа доллар подрос на 5 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 97,14 копейки и составил 70,7163 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар вырос. Рост составил 11,36 копейки.

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Последние комментарии

Игорь
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KomRad
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AVIS
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