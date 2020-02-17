Евро и доллар теряют по 15 копеек

Центральный банк России с 17 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,3085 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 14,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,6201 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 15,09 копейки.