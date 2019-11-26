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Мурманская область. Арктика26.11.19 10:27

Евро и доллар в начале торгов пошли на повышение

Мировые цены на нефть сегодня утром слабо колеблются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы пытаются оценить последние новости по торговым отношениям США и КНР.

Мировые инвесторы обратили внимание на сообщение министерства коммерции КНР, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином. Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.

«Хотя первая часть соглашения ещё не подписана, а условия по-прежнему не ясны, движение к деэскалации и отмене повышения пошлин все же является позитивным фактором для рынков», - цитирует агентство «Рейтер» аналитиков «J.P. Morgan».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,9317 рубля.  По отношению к последней сделке 25 ноября доллар снизился менее чем на копейку. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 16,80 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 2,17 копейки и составил 70,4083 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 9,61 копейки.

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