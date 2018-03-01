«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру

Корпорация «Exxon Mobil» из-за антироссийских санкций в текущем году намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с «Роснефтью» в сфере поисков месторождений нефти. Об этом говорится в ежегодном отчёте, который был направлен в среду «Exxon Mobil» в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Как следует из документа, который был предоставлен представителем компании ТАСС, «в 2013 и 2014 годах корпорация («Exxon Mobil») и «Роснефть» создали различные структуры для осуществления операций в сфере нефтеразведки». «В 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против российского энергетического сектора. Во второй половине 2017 года США законодательно закрепили и расширили санкции против России», - отмечается в докладе.

«Корпорация и её дочерние структуры, с учётом изложенного выше, будут выполнять все требования законодательства, правила и нормы, - констатируется в документе. - В конце 2017 года корпорация решила выйти из этих совместных проектов. Корпорация полагает, что официально начнёт процесс выхода в 2018 году. Решение о выходе приведёт к чистым убыткам в размере 0,2 млрд долларов».