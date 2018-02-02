В 2018 году ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР» проиндексирована на 4 процента. С учетом индексации ее размер составляет 13562 рублей 78 копеек.

В соответствии с требованиями законодательства ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год (в полном размере) в срок до 1 апреля центрами социальной поддержки населения.

По состоянию на 1 января 2018 года 4507 жителей Мурманской области, награжденных нагрудным знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР», имеют право на получение этой ежегодной денежной выплаты.