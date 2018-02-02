Мурманская область. Арктика02.02.18 15:48
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР», проиндексирована
В 2018 году ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР» проиндексирована на 4 процента. С учетом индексации ее размер составляет 13562 рублей 78 копеек.
В соответствии с требованиями законодательства ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год (в полном размере) в срок до 1 апреля центрами социальной поддержки населения.
По состоянию на 1 января 2018 года 4507 жителей Мурманской области, награжденных нагрудным знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР», имеют право на получение этой ежегодной денежной выплаты.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение31.01.18: Задолженность россиян перед банками превысила отметку в 12 трлн рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро, которое располагает данными о кредитах 82 млн россиян. А какую сумму задолжали банкам Вы?Проголосовало: 183 человека
-
Последние комментарии
Ирина
31.01.18 11:18
Здравствуйте! Я проживаю в Самаре "Южный город" с декабря 2017 года хочу пожаловаться на УК ЮГ-Сервис в подъезде моего дома сломался доводчик на входной двери в начале января этого года, 17.01.18г.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Игорь
31.01.18 09:10
Правильно, на открытые катки приглашаем детей кататься, а в ледовом дворце будем торговать и песни петь. Большего идиотизма от городских и областных властей придумать сложно!
Комментарий к новости:Ледяные катки под окнами домов
Sergey Kysil
30.01.18 12:55
Марина Васильевна заигралась во Всемирной паутине. Как это такой опытный участники социальных сетей не знает, что на сайте городской администрации есть Интернет-приёмная и она работает!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев «сверили часы»
-Скоро в эфире04:25«Знаки». Развлекательная программа (12+)04:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)05:25«Матрица времени». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на морковь установили рекорд роста-PRO ВалютуКурс евро вырос на 30 копеек, доллар потерял 22 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС выработала первый в 2018 году миллиард киловатт-часов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 февраля-PRO Нефть и газШельфовая эпопея: медленно, но верно-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы