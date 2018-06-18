Фальк Тишендорф, юрист из Германии, планирует переплыть Кандалакшский залив

Германский юрист Фальк Тишендорф 22-23 июня планирует пересечь Кандалакшский залив в рамках проекта «Переплывая Россию».

Идея этого необычного проекта – переплыть все водные пространства России – появилась у Фалька Тишендорфа несколько лет назад. Лучше понять самую большую в мире страну и её жителей, стать к ним ближе – именно эти стремления легли в основу замысла.

Сегодня на счету спортсмена четыре великие реки – Волга, Енисей, Лена и Обь, а также Ладожское озеро. В планах – Байкал, Онежское и Телецкое озера, Енисей в приарктических широтах и водные пространства Дальнего Востока. Протяжённость дистанции в Кандалакшском заливе составит 60 км, преодолевать её пловец будет и ночью.

Сейчас, помимо спортивной составляющей, равноценной частью проекта становятся благотворительные акции. Посильная помощь в рамках социально-благотворительной инициативы «Добрая вода» оказывается небольшим школам в отдаленных регионах страны: переоборудование спортзалов, оснащение их спортивным инвентарем, обновление и расширение школьных библиотечных фондов. При содействии партнеров проекта – компаний «ВИЛО РУС» и «Фишер» – адресатами помощи станут учреждения образования и культуры в Кандалакшском и Терском районах.