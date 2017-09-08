Фальсификация документов и подделка подписей! Как мурманский олигарх Орлов зарабатывает свои миллионы?

Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по заявлению Александра Тугушева с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения и легализации похищенного у него имущества.

С таким заявлением бывший мурманчанин обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Александр Тугушев, в частности, считает, что в результате противоправных действий он лишился принадлежащих ему акций и долей в компаниях, входящих в группу компаний «КАРАТ», и которые через цепочку фиктивных сделок стали принадлежать его бывшему партнеру Орлову В.П. (фото).

С целью удержания и легализации похищенного, используя очередные подложные документы, считает А. Тугушев, в Коптевский районный суд Москвы от его имени был подан иск по доверенности, оформленной на Кипре, о признании за Тугушевым права собственности на акции «Норебо Холдинга» (к нему были присоединены предприятия, ранее входящие в ГК «КАРАТ»).

«Иск предъявлен неизвестным мне адвокатом Алексеем Дрындиным, я с ним не знаком, соглашения с ним не заключал и, соответственно, не давал и не мог давать ему каких-либо поручений, тем более не поручал ему предъявлять иск в суд», - говорится в заявлении Тугушева на имя Бастрыкина.

В подтверждение своих слов Тугушев приложил к заявлению результаты почерковедческой экспертизы, признавшей его подпись на доверенности адвокату поддельной, а также копию загранпаспорта с подтверждением того, что в день оформления доверенности он находился в России.

По словам Тугушева, в деле нет доказательств извещения Тугушева и Орлова, тем не менее, от имени Орлова в деле принял участие его представитель Сергей Голубев, действующий на основании нотариальной доверенности, оформленной за несколько дней до подачи иска.

По словам Тугушева, судья за час изучил два тома дела и принял решение в иске отказать. Сам Тугушев узнал об этом судебном процессе случайно.

Оказалось, что для соблюдения принципа территориальной подсудности Орлов оформил официальный договор аренды 1-комнатной квартиры в одном из жилых домов Коптевского района.

«Цель этого иска одна – установление юридического факта о якобы незаконности моих требований. Оно выгодно моему партнеру по бизнесу Орлову, с которым я нахожусь в корпоративном споре», - считает А. Тугушев. Он предполагает, что такое решение Коптевского суда сторона Орлова хочет предъявить в районном суде Осло, куда с иском уже обратился сам Тугушев.

В заявлении на имя Бастрыкина Тугушев просит возбудить уголовное дело по ст. 159 и 174 УК РФ.

Из Следственного комитета заявление Тугушева для проведения проверки направлено в органы внутренних дел.

«Из заявления и материалов, представленных Тугушевым А.И., следует, что в 2008 году неустановленные лица, действующие в интересах Орлова В.П., фальсифицировали ряд документов, связанных с деятельностью подконтрольных заявителю коммерческих организаций», - говорится в письме из Следственного комитета РФ в ГУ МВД РФ по Москве.