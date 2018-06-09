Фальсификация реальная, наказание условное

Бывший начальник отделения наркоконтроля Первомайского ОВД Яновский избежал реального лишения свободы после превышения полномочий и фальсификации результатов оперативной деятельности.

Как сообщалось ранее, дело бывшего полицейского в особом порядке рассматривал Первомайский районный суд. Заседание с оглашением приговора состоялось в среду, 6 июня.

Бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков суд признал виновным во всех инкриминируемых преступлениях - превышении должностных полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.

Как пишет sud51.com, согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в 2016 году. Результатом фальсификаций стало уголовное дело о наркосбыте в значительном размере, фигурантом которого стал заведомо невиновный человек.

Статьи 286 и 303 УК РФ предусматривают максимальные наказания в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Однако Яновский признал вину в полном объеме и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В результате суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде условного лишения свободы на полтора года. В течение двух лет осужденный будет находиться под испытательным сроком. После еще на протяжении двух лет Яновский будет не вправе занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

В полиции, в свою очередь, заявляли, что в 2017 году, когда было возбуждено дело в отношении Яновского, по итогам проверки службы собственной безопасности начальника отделения наркоконтроля уволили из правоохранительных органов.