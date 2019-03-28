Фантастическая «Дюймовочка» пришла в гости к мурманчанам

Вчера для представителей региональных СМИ на сцене Мурманского театра кукол состоится генеральный прогон спектакля по мотивам сказки Г.Х Андерсена «Дюймовочка».

Для создания постановки в столицу Заполярья приехали специалисты из Санкт-Петербурга. Это режиссер Светлана Озерская, художник Андрей Запорожский и хореограф Светлана Вакуленко. Музыку к спектаклю написал заведующий музыкальной частью Мурманского театра кукол Петр Макаров. Художник-аниматор: Юрий Мокиенко. В спектакле заняты артисты: Татьяна Смирнова, Денис Савельев, Денис Дмитриев, Екатерина Дмитриева, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Валерия Мальцева и Мария Богданова.

На сцене Мурманского театра кукол развернулось настоящее чудо. Спектакль «Дюймовочка» поразил участников «смотри» своей необычностью, яркостью и душевной теплотой.

В сказке использованы элементы современной компьютерной графики, теневые куклы, а также неожиданные сценические приёмы. Все это позволит мурманчанам и гостям города в скором будущем увидеть спектакль с новой, необычной стороны и насладиться эстетикой сказочного мира.