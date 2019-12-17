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Мурманская область. Арктика17.12.19 10:00

Фантастическая «Полярная ночь – 2019» - завершила работу зимняя сессия арт-резиденции «Никель»

В субботу, 14 декабря, в Никеле представили художественные проекты, реализованные в рамках зимней сессии арт-резиденции «Никель» «Полярная ночь – 2019».

Напомним, 1 декабря нынешнего года в Никель приехали художники Вера Маруева (Санкт-Петебург), Мария Заикина (Москва) и Константин Гладков (Нижний Новгород), и в течение двух недель каждый из них параллельно занимался работой над проектом, отобранным в арт-резиденцию, и активным взаимодействием с местным сообществом. Художники стали инициаторами и ведущими мастер-классов, лабораторий, кинопоказов, лекций и кулинарных вечеринок cook&talk.

В последний день работы зимней сессии «Полярная ночь – 2019» в центре «Вторая школа» состоялся большой праздник для детей, подростков и взрослых, концерт группы Shemrock, фуршет, презентация проектов. Церемонию посетили не только жители Никеля и других городов Печенгского района, но и гости из Норвегии, а также участники предыдущих сессий арт-резиденции «Никель» Татьяна Ежова (Санкт-Петербург), Остап Дрегваль (Москва), Дарья Яроменок (Москва) и Анастасия Мясникова (Прага).

В выставочном зале «Второй школы» открылась выставка «Никель – уникальная Россия» Веры Маруевой. Никель – город, выхваченный северным сиянием из темноты полярной ночи: узнаваемый для всех, кто здесь живет или хоть раз бывал, уютный и вместе с тем отчасти фантастический. «Никель – уникальная Россия» – это серия пейзажей, созданных с применением флуоресцентных красок. Время действия – полярная ночь, главное действующее лицо – северное сияние. Именно это явление природы, незнакомое людям, живущим далеко от Полярного круга, вдохновило Веру Маруеву на эксперимент с материалом: свечение в небе равно свечению на холсте. Прямой, притягательно честный перевод на язык искусства. Вот трубы комбината, заснеженные сопки, петляющая в снегах автомобильная дорога; дом, в котором давно не живут, держащиеся друг за друга в ночи столбы – и небо. Неправдоподобное, но настоящее зимнее никельское небо. У Веры Маруевой большие планы – Никель станет первой точкой на художественной карте ее глобального проекта «Уникальная Россия».

Проект «Зал ожидания» расположился в здании старой железнодорожной станции «Никель – Мурманский». К нему из «Второй школы» посетителей доставляли специальные автобусы-шаттлы. Каждая группа посетителей получала возможность увидеть не только инсталляцию, но и интерактивный спектакль в ее пространстве. Почти две недели автор проекта Мария Заикина говорила с никельчанами, записывала их ответы, чтобы наполнить здание вокзала голосами людей. «Чего вы ждете?» – именно так звучал вопрос, который художница задавала жителям Никеля. Вокзалы – места надежд, чаяний, а не только расставаний и встреч. Мария Заикина хотела, чтобы жители города подумали и ответили на вопрос о том, чем они ждут, не только ей, но и – совершенно честно – себе самим. Зал ожидания таким образом стал не просто местом, но и метафорой, и его наполнил не только хор голосов, но и все материальные маркеры прошлого и будущего, перехода из первого во второе: чемоданы, коробки, пакеты. Багаж прошлого, почва, в которой всходят ростки ожиданий. Композитор проекта – Мариана Унгуреану, профессор Парижской консерватории.

Константин Гладков открыл в Никеле креативный кампус по дизайн-мышлению «Игдея?!» и в течение всего времени зимней сессии «Полярная ночь – 2019» вместе с жителями города занимался несколькими проектами сразу. Все они были представлены на церемонии закрытия арт-резиденции. Активные участники кампуса разработали и эффектно презентовали новый бренд Никеля. Еще одним ярким результатом работы кампуса стал выпуск набора авторских открытой «Синеглазое лето» с рисунками Галины Курковой и текстами ее мужа Михаила Куркова на трех языках – русском, английском и норвежском. На церемонии закрытия у каждого посетителя была возможность послать такую открытку в любую точку мира.

Лаборатория крутых экскурсий Саши Кременец, креативного директора арт-резиденции, подготовила маршрут по Никелю для всемирно известной туристической платформы izi. TRAVEL, очень скоро он будет доступен в интернете. Кроме того, под кураторством Саши Кременец в рамках проекта «Никелеведение» ученики двадцатой школы создали проект «Паук крадущий (ся)», его также можно было увидеть на церемонии закрытия арт-резиденции.

Участники и организаторы выражают благодарность Центру «Вторая школа», программе «Мир новых возможностей» компании «НорНикель», волонтерам и всем жителям Никеля.

Фото Антона РИВЕРА.

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