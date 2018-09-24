«Фараон» не выполнил решение суда и подставил приставов

Органами прокуратуры области в связи с событиями, произошедшими в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в марте-мае 2018 года проведены проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности торговых центров и иных мест с массовым пребыванием людей.

Надзорными мероприятиями были охвачены 165 объектов, на которых выявлено свыше 900 нарушений закона. С целью устранения выявленных нарушений прокурорами принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. В настоящее время полностью нарушения устранены на 149 объектах.

Многочисленные нарушения требований пожарной безопасности выявлены в ходе проверки деятельности торгового комплекса «Фараон», в связи с чем прокурором Октябрьского округа города Мурманска реализовано право на обращение в суд с заявлением о запрете эксплуатации указанного торгового центра до полного устранения выявленных нарушений в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 22.06.2018 исковые требования прокурора удовлетворены.

Принудительное исполнение судебного акта возложено на службу судебных приставов, проверка деятельности которых выявила факты неполноты принятия мер, направленных на исполнение судебного акта, продолжения эксплуатации помещений торгового комплекса вопреки установленному запрету.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой области 13.09.2018 руководителю Управления ФССП России по Мурманской области внесено представление, которое находится на исполнении.