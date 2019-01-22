Фарфоровая пластика из коллекции мурманчанки Анны Макаровой представлена на выставке в областном художественном музее

23 января в Мурманском областном художественном музее открывается выставка «Сказки». В экспозиции будет представлена фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой (г.Мурманск).

Фарфоровая пластика, посвященная сказкам, открывает чудесный мир детства, позволяет увидеть, детально рассмотреть и вспомнить героев всем известных любимых сказок и басен.

На выставке представлены оригинальные фарфоровые скульптуры и их повторы, выполненные по сохранившимся на заводах формам. Большая часть фарфоровой пластики была создана во второй половине XX века. Многие статуэтки считаются антикварной редкостью и увидеть их можно в качестве музейных экспонатов в выставочных залах и в частных коллекциях. Фарфоровая пластика из собрания Анны Макаровой особенно ценна благодаря хорошей сохранности: отсутствию утрат, сколов, трещин, что позволяет любоваться произведениями в полной мере.

В коллекции представлены произведения фарфоровых заводов Советского Союза, фарфоровые изделия фабрик Германии и Испании.

В экспозиции будет представлено около 100 экспонатов.