Фарид Арсланов занял 5-е место на Чемпионате России по парусному спорту

Д.О. Вернер "... и член фракции КПРФ..." (т.е. член группы КПРФ в составе организации, возглавляемой ЕР) (См. определение фракции), разве такой должна быть оппозиция? Это не по-большевистски... Комментарий к новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов

Анна Константиновна И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору. Комментарий к новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов