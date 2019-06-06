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Мурманская область. Арктика06.06.19 10:00

ФАС нашла очередную узду для сдерживания роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила новый способ снижения цен на бензин, в том числе — оптовых, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя главы ФАС Анатолия Голомзина.

Собеседник рассказал, что ведомство предлагает ввести для независимых НПЗ требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже.

По словам Голомзина, необходимо привести независимые НПЗ к такому же режиму торгов, как у вертикально интегрированных компаний (ВИНК), а также повысить ликвидность за счёт расширения торговли поставочными фьючерсами. Это, возможно, позволит отказаться от уже давно обсуждаемой темы повышения порога обязательных продаж на бирже. Для бензина его хотят увеличить с 10% до 15% от общего объёма производства, а для дизельного топлива — с 5% до 7,5%.

Предложение о повышении порога ФАС еще в прошлом году направляла в Минэнерго, но никаких решений по этому поводу не было принято.

По его мнению, эта мера может стать альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже. Ожидается, что решение по этому предложению службы будет принято до 30 июня: в этот день завершается действие очередного соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин.

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