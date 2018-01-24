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Мурманская область. Арктика24.01.18 10:11

ФАС России разъясняет причины роста цен на нефтепродукты

ФАС России проводит постоянный мониторинг цен на нефтепродукты и держит ситуацию на контроле. Ведомство отмечает, что действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты. Цены на эти товары формируются на основе рыночного механизма конкуренции.

На рост стоимости влияет ряд факторов: динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, общие инфляционные процессы в экономике нашей страны. Большое влияние на уровень цен оказывают налоги – составляющая налогов в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%.

Кроме того, федеральный закон о внесении изменений в Налоговый Кодекс РФ, разработанный Минфином, установил неоднократное увеличение налоговых ставок акцизов на моторные топлива: с 1 января 2018 года: на автомобильный бензин класса 5 на 678 рублей за тонну (6,4%); на дизельное топливо всех классов на 593 рублей за тонну (8,4%); с 1 июля 2018 года: на автомобильный бензин класса 5 на 679 рублей за тонну (6,0%); на дизельное топливо всех классов на 593 рублей за тонну (7,7%).

Также этим законом предусмотрено увеличение ставок акцизов на моторные топлива в 2019 и 2020 годы: в 2019 году на автомобильный бензин класса 5 на 422 рублей за тонну (3,5%), на дизельное топливо на 283 рубля за тонну (3,4%); в 2020 году на автомобильный бензин класса 5 на 438 рублей за тонну (3,6%), на дизельное топливо на 294 рубля за тонну (3,4%).

За последние три года (2015-2017 гг.) происходило увеличение налога на добычу полезных ископаемых: с 1 января 2015 года на 273 рубля за тонну добытой нефти (55,4%), с 1 января 2016 года на 91 рубль за тонну (11,8%), с 1 января 2017 года на 62 рубль за тонну (7,2%). Аналогичное повышение произошло и в 2018 году.

По мнению ФАС России, факторами, которые оказывают влияние на формирование цен на моторное топливо, являются: сезонный спрос на нефтепродукты; динамика (рост) налоговой нагрузки; динамика (рост) мировых цен; рост отраслевых издержек; профилактика и плановые ремонты российских НПЗ; динамика производства нефтепродуктов нефтяными компаниями; условия мелкооптовой отгрузки (реализации) нефтепродуктов нефтяными компаниями в адрес независимых хозяйствующих субъектов, а также наличие/недостаток свободных емкостей с целью накопления запасов (создания резервов).

Стоит отметить, что с 2015 по 2017 годы средний показатель изменения средневзвешенных годовых цен ниже уровня индекса потребительских цен. Эта тенденция складывается уже на протяжении последних 10 лет.

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