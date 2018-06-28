ФАС снизила портовые сборы для российских рыболовных судов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России во исполнение поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева вносит изменения в Правила применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при уплате портовых сборов для российских судов, осуществляющих рыболовство в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, устанавливаются понижающие коэффициенты (0,9).

Российские суда, целью которых является доставка уловов в живом, свежем или охлажденном виде для переработки или реализации на территории России, уплачивают портовые сборы по ставкам каботажного плавания с коэффициентом 0,3.

Российские суда длиной до 35,0 м, осуществляющие прибрежное рыболовство во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, от уплаты портовых сборов освобождаются (кроме корабельного сбора в морских портах Невельск, Петропавловск-Камчатский, Поронайск).

Изменения, как пояснили в ФАС, вносятся с целью «создания благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства в области рыболовства, способствующих развитию прибрежного рыболовства».