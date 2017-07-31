ФАС собирается дожать «большую четвёрку» и роуминг в РФ будет полностью отменён

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила антимонопольное дело в отношении операторов «большой четверки» из-за монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге, заявил сегодня на пресс-конференции замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, в ближайшее время все соответствующие документы будут подготовлены.

Напомним, в России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

В середине июля ФАС уже вынесла предупреждения операторам из-за цен при внутрисетевом роуминге. Ожидает, что компании до 10-13 августа выполнят предупреждение ФАС и откажутся от разницы в тарифах операторов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает, что роуминг на связь в России может быть полностью отменен до первого квартала 2018 года, заявил на пресс-конференции замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

По словам Голомолзина, если операторы не исполнят предупреждение ФАС (по внутрисетевому роумингу. - Ред.), то служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства. Рассмотрение дел может занять до девяти месяцев. «Сроки примерно близки - и по внутрисетевому, и по вопросу национального роуминга. Решения будут приняты примерно в одно и то же время», - добавил замглавы ФАС.

- Таким образом, до первого квартала 2018 года может затянуться рассмотрение дела. То есть, до этого срока рассчитываем, что условия конкуренции будут восстановлены, - сказал Голомолзин, пишет 1prime.ru.