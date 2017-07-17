ФАС выявило у «большой четверки» нарушение закона в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение «большой четверке» операторов связи («Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле2») по национальному роумингу, требует изменить тарифы в течение 14 дней. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно предупреждению, четверка мобильных операторов связи должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен. Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях в порядке, установленном действующим законодательством, то есть за 10 дней до введения новых условий, поясняется в сообщении.

Ведомство выявило нарушение закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. ФАС выяснила, что чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках.

После анализа ценовых предложений, а также условий технической организации оказания услуг связи, ФАС России установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы, поясняет ФАС.