Наши соседи подталкивают российских производителей рыбы переходить на отечественную селекциюНовые «зоны» в Правилах дорожного движения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.07.17 15:08

ФАС выявило у «большой четверки» нарушение закона в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России

Федеральная антимонопольная служба  России выдала предупреждение «большой четверке» операторов связи («Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле2») по национальному роумингу, требует изменить тарифы в течение 14 дней. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно предупреждению, четверка мобильных операторов связи должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен. Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях в порядке, установленном действующим законодательством, то есть за 10 дней до введения новых условий,  поясняется в сообщении.

Ведомство выявило нарушение закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. ФАС выяснила, что чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках.

После анализа ценовых предложений, а также условий технической организации оказания услуг связи, ФАС России установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы,  поясняет ФАС.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателейРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубля
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее21 к 13 - единороссы не собираются отдавать власть в муниципалитетах
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 87 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

Kirill
17.07.17 17:03
Лишний раз убеждаюсь, что торговля - это одна из самых коррумпированных сфер деятельности. Как можно объяснить, что при таких избыточных торговых площадях в регионе цены всё время растут и растут. На
Комментарий к новости:Магазинов в городах Мурманской области больше, чем необходимо!
Извозчик
17.07.17 16:30
Каждый год вы нам про щебеночно-мастичную смесь рассказываете, а дороги как были дрянь, так и остаются - в ямах, да трещинах. Болтуны!!!
Комментарий к новости:Глава администрации вышел на оживлённый перекрёсток
Gonshik
17.07.17 14:21
Не станет Териберка туристической Меккой. Был некоторый интерес после фильма «Левиафан» у любителей экстрима, а теперь он пошёл на спад. Вот если бы морской змей каждый год утаскивал в море по нескол
Комментарий к новости:Териберку толкают в «новую жизнь»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:05«Tele Travel». Информационная программа (12+)18:30«Без свидетелей». Художественный сериал, 11 серия (12+)19:00Фильмы КФ «Кино без барьеров».  20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 1 серия (16+)21:30«Кармен». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиРоссийских пенсионеров хотят сделать богатымиВпервые с декабря прошлого года в России отмечен рост среднего чека в месячном выражении-PRO ВалютуКурс доллара просел на 81 копейку, а евро – на 74 копейкиНефть ведёт рубль на коротком поводке-PRO ЭнергетикуЭнергоблок № 1 Кольской АЭС после регламентных работ включён в сетьЗаключено соглашение о намерениях увеличения присоединенной мощности до 2022 года между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Апатит»-PRO ЖКХРеформа ЖКХ оставила владельцев квартир один на один с их коммунальными проблемамиКоммунальные страдания: субсидии на оплату ЖКУ предлагают перечислять напрямую поставщикам ресурсов и управляющим компаниям-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: субсидии на оплату ЖКУ предлагают перечислять напрямую поставщикам ресурсов и управляющим компаниямГосдума приняла закон «Об основах приграничного сотрудничества»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика