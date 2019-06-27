ФАУ «Главгосэкспертиза России» даёт добро ММТП на строительство базы приёма топочного мазута и арктического дизельного топлива

Эксперты Главгосэкспертизы России изучили представленные повторно результаты инженерных изысканий, подготовленные с целью разработки проекта обустройства морской и береговой частей бункеровочной базы на территории Мурманского морского торгового порта. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. Об этом сообщила пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Работы пройдут на побережье Кольского залива в Ленинском административном округе Мурманска. Бункеровочная база, которая будет построена на территории бывшего производственного комплекса ОАО «Трест Мурманскморстрой», предназначена для приёма топочного мазута и арктического дизельного топлива из железнодорожного транспорта и последующего их хранения, а также выдачи и приёмки нефтепродуктов в авто- и морской транспорт», - говорится в сообщении.

Для этого в составе береговой и морской частей комплекса на участке площадью 53,694 тысячи кв. метров планируется построить двустороннюю железнодорожную эстакаду, резервуарный парк, продуктовую насосную станцию и автоматизированную станцию налива нефтепродуктов в автоцистерны, узел учёта нефтепродуктов, выдаваемых в морской транспорт, трансформаторную подстанцию, котельную и другие необходимые объекты.

Общий годовой грузооборот нефтепродуктов составит 441 тысяч тонн, единовременный объём хранения на территории базы – 18,606 тысячи тонн.