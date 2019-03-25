Федерации хоккея России и «Норникель» проведут тренировочный сбор «Красная Машина» в Мурманской области

С 29 по 31 марта в Заполярном пройдёт тренировочный сбор для юных хоккеистов «Красная машина». Сбор организуется в рамках партнерства Федерации хоккея России (ФХР) и компании «Норникель».

Тренировочный сбор рассчитан на детей 10-12 лет. В программе сбора предусмотрено проведение полноценного тренировочного цикла на льду, а также «сухие» тренировки под руководством тренеров Национальной программы подготовки хоккеистов. Участие в тренировочном сборе примут дети из хоккейных школ г. Заполярный и пгт. Никель, которые будут тренироваться под руководством двукратного чемпиона мира, двукратного бронзового призёра чемпионата мира, четырёхкратного чемпиона России Виталия Прошкина, а также серебряного и бронзового призёра чемпионата мира, пятикратного чемпиона России Владимира Антипова.

Также будут организованы мастер-классы, автограф-сессии и встречи, на которых юные хоккеисты смогут свободно пообщаться и сфотографироваться с наставниками. А все желающие смогут прийти на промо-площадку перед крытым хоккейным кортом, чтобы поиграть в настольный и аэрохоккей, поучаствовать в уличных активностях, а также пообщаться с тренерами Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», которые выступят на актуальные темы спортивного развития детей и ответят на вопросы родителей.

Напомним, что в декабре 2018 года Федерация хоккея России и компания «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве. «Норникель» стал генеральным партнером ФХР. Важным направлением этого партнерства являются социально-спортивные программы в городах, где расположены производственные площадки «Норникеля»: поддержка спортивных школ, подготовка и повышение квалификации тренерского состава, проведение детско-юношеских турниров и мастер-классов для юных хоккеистов. В Мурманской области находится второй крупнейший производственный актив «Норникеля» - Кольская горно-металлургическая компания.