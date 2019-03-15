Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в заседании совета Союза организаций профсоюзов «Мурманский облсовпроф». Основной темой обсуждения стала минимальная заработная плата и проблемы реализации постановления Конституционного суда от 7 декабря 2017 года в Мурманской области.

На заседании прозвучало, что с момента выхода постановления Конституционного суда прошло более года, но федеральное законодательство в части определения структуры заработной платы и размеров минимальных ставок (окладов) не изменилось.

Сергей Дубовой проинформировал участников заседания, что в соответствии с решением комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению Мурманской областной Думе поручено подготовить вопрос «О внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации правовых норм, устанавливающих соотношение минимальных ставок (окладов), минимальной заработной платы, минимального размера оплаты труда, а также порядок начисления районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» в срок до декабря 2019 года.

– Мы подготовили данный законопроект досрочно и уже рассмотрели его на заседании профильного комитета Думы 5 марта 2019 года. Комитет предлагает Мурманской областной Думе принять за основу постановление регионального парламента о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и направить его в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании для проведения анализа концептуальных положений, – отметил Сергей Дубовой.