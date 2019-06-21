Федеральные аудиторы детально проанализируют «болевые точки» здравоохранения Мурманской области и «пропишут лекарство»

Сегодня в Минздраве РФ состоялось совещание под руководством министра Вероники Скворцовой, во время которого были детально рассмотрены наиболее проблемные вопросы медицины Мурманской области.

Вероника Скворцова выразила готовность ведомства оказать необходимую поддержку нашему региону. В числе первых шагов – визит в Мурманскую область команды федеральных аудиторов, которые помогут детально проанализировать «болевые точки» отрасли и выстроить более эффективную работу в лечебных учреждениях для повышения доступности оказания медицинской помощи северянам. Кроме того, будет проработан вопрос предоставления региону дополнительных финансовых средств из федерального бюджета на развитие здравоохранения.

На совещании также обсуждался вопрос поставки в регион дополнительных машин скорой медицинской помощи – при поддержке Минпромторга РФ в ближайшее время Мурманская область может получить федеральную поддержку для обновления парка специализированных автомобилей.