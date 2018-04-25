Федеральный исследовательский центр «КНЦ РАН», МАГУ и МГТУ заключили Соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве в области образовательной, научной и инновационной деятельности

Сегодня в присутствии губернатора Марины Ковтун состоялось подписание Соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве в области образовательной, научной и инновационной деятельности между Мурманским государственным техническим университетом, Мурманским арктическим государственным университетом и Федеральным исследовательским центром «Кольский научный центр Российской академии наук».



Открывая церемонию, глава региона отметила, что такой документ в Мурманской области подписывается впервые. В его преамбуле подчёркнуто, что важнейшим фактором развития всех сфер экономики и общества в XXI веке становится человеческий капитал. Уровень и качество этого капитала, в первую очередь, формируется системой образования и науки.



«Именно в руках высшей школы и науки находится воспитание ярких научных индивидуальностей, способных решать задачи по технологической модернизации страны, которые ставит перед нами время», – подчеркнула Марина Ковтун.



Губернатор напомнила, что за последние годы система высшего образования и сфера научной деятельности претерпели значительные организационные изменения как в нашем регионе, так и в стране в целом. Сегодня процессы реорганизации практически завершены – в Мурманской области создан опорный университет, Кольский научный центр получил статус Федерального исследовательского центра.



«Эта большая работа проделана для того, чтобы наши вузы и научные институты вместе создали качественно новую образовательную среду в регионе, которая позволит максимально полно раскрыть интеллектуальный потенциал нашей молодежи в интересах страны и Мурманской области», – заявила Марина Ковтун.



Свои подписи под Соглашением поставили ректор МГТУ Сергей Агарков, ректор МАГУ Андрей Сергеев и председатель ФИЦ «КНЦ РАН» Сергей Кривовичев.