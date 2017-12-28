Федеральный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения объявил режим повышенной готовности на период выходных и праздничных дней

Вчера состоялось расширенное совместное селекторное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб), Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Минэнерго России, штабов по обеспечению безопасности электроснабжения в субъектах Российской Федерации и субъектов электроэнергетики под председательством заместителя министра энергетики РФ, заместителя руководителя федерального штаба Андрея Черезова по вопросу обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей Российской Федерации в выходные и нерабочие праздничные дни.

От Мурманской области в совещании приняли участие заместитель губернатора, руководитель штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории региона Евгений Никора и министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский.

По итогам заседания руководителям электросетевых организаций поручено принять дополнительные меры по созданию аварийных запасов материально-технического обеспечения, наличию необходимых запасов топлива на объектах генерации, повышенной готовности спецсредств и техники, а также обеспечению надежной работы объектов электроэнергетики в период выходных и нерабочих праздничных дней.

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области с 29 декабря переведено на режим круглосуточного дежурства для осуществления контроля за обстановкой на объектах и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства региона и организации взаимодействия в период проведения новогодних и рождественских праздников.