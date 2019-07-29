Федору Конюхову подарили уменьшенную копию Святителя Николая

Сегодня депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретились с автором идеи создания памятника Святителю Николаю, Архиепископу Мир Ликийских, Чудотворцу Федором Конюховым.

– Год назад на карте нашего города появилось знаковое место, – отметил депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер. – Красивое, символичное, духовное. Важно, что воплощение идеи Федора Филипповича Конюхова было сделано всем миром, при полном содействии всех ветвей власти, бизнеса, рыбацкого сообщества, других предприятий, почти семь тысяч мурманчан пожертвовали деньги на благое дело.

– Не только жители региона, но и всей страны высоко оценили памятник, ставший главным духовным символом нашего города – рассказал глава администрации заполярной столицы Андрей Сысоев. – В знак благодарности мы подготовили уменьшенную копию скульптурного образа. Уверены, что она займёт почетное место в мастерской Федора Филипповича Конюхова.