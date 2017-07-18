Фермерское хозяйство «Атякш» вынуждено примерно на 50 процентов снизить объёмы производства

В ходе рабочей поездки по региону депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин посетил крестьянское фермерское хозяйство «Атякш» индивидуального предпринимателя Ивана Вельмякина в посёлке Зверосовхоз, где производится продукция из мяса и яиц перепелов.

По словам парламентария, судьба предприятия вызывает тревогу. Ферма вынуждена примерно на 50 процентов снизить объёмы производства, поскольку в связи с повсеместным открытием сетевых магазинов реализация продукции фермы серьёзно осложнилась.

Ранее ферма сбывала свою продукцию в небольших магазинах шаговой доступности. Сегодня подобные торговые точки почти повсеместно вытеснены федеральными торговыми сетями, которые предпочитают закупать пищевую продукцию централизованно и в больших объёмах. По этой причине они мало заинтересованы в сотрудничестве с местными производителями, которые не в состоянии поставлять продукцию в требуемых объёмах.

– Себестоимость сельхозпродукции здесь всегда выше из-за известного всем «северного удорожания», – подчеркнул парламентарий. – Если мы хотим, чтобы сельское хозяйство в Заполярье существовало, местным производителям нужна поддержка.