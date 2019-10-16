Фестиваль духовной музыки прошёл в Мурманске
В минувшие выходные в столице Заполярья прошел Первый открытый городской фестиваль духовной музыки «Под Сенью Трифона». Концерт участников прошёл в Мурманском колледже искусств.
В исполнении ансамблей церковно-приходских воскресных школ, приходских коллективов Мурманска и Мурманской области, творческих коллективов культурно-досуговых и образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, представителей национальных культурных объединений прозвучали православные вокальные произведения.
В фестивале принимали участие студенческий хор Мурманского колледжа искусств (художественный руководитель и дирижер хора – заслуженный артист России Валерий Иванов), преподаватели колледжа Татьяна Черная и Анна Куприянова, с сольными номерами выступили студенты Кирилл Макаров (аккордеон), Наталья Филиппова (гитара), Анастасия Кривенко (домра).
Профессиональные выступления студентов и преподавателей Мурманского колледжа искусств доставили удовольствие даже самому искушенному слушателю.