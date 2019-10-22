Фестиваль «Мелодии Арктики» в Мурманске открыл ансамбль под руководством Юрия Башмета

Вчера вечером в Мурманске стартовал музыкальный фестиваль «Мелодии Арктики». По приглашению правительства Мурманской области на открытии выступил прославленный коллектив – камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

В программе концерта прозвучали произведения Шнитке, Чайковского, а также нашего современника, молодого композитора Кузьмы Бодрова.

Фестиваль «Мелодии Арктики» проводится в Мурманской областной филармонии с 2013 года. В разное время в фестивале принимали участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», оперная дива Хибла Герзмава, победительница первого телепроекта «Большая опера» на канале «Культура» сопрано Вероника Джиоева, знаменитый джазовый музыкант Даниил Крамер, квартет Олега Бутмана. Ансамбль «Солисты Москвы» впервые выступил на сцене Мурманской филармонии в 2017 году с программой «Музыкальное путешествие».