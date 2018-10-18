Фестиваль молодежного творчества «Трасса» пройдет в новом формате

В Мурманской области объявлен старт XI регионального фестиваля молодежного творчества «Трасса».

В этом году фестиваль пройдет по новому алгоритму. Впервые в нем примут участие сборные муниципальных образований – творческие команды молодых исполнителей представят пять номеров в различных жанрах.

Формированием команд займутся молодежные советы по реализации государственной молодежной политики либо специально созданные молодежные оргкомитеты. Прием заявок продлится до 28 октября, участниками могут стать молодые исполнители в любых видах сценического творчества, возраст участников – от 14 до 30 лет.

Принцип формирования команд определяется оргкомитетами и может быть разным для каждого муниципалитета: участники могут выбираться из числа победителей муниципальных, региональных, всероссийских творческих конкурсов; отбор может проводиться в форме прослушивания – в том числе заочного, голосования, опроса экспертов и так далее. Например, в Мурманске 20 октября состоится открытый творческий конкурс.

В турнирной таблице фестиваля четыре 1/8 финала; два четвертьфинала, полуфинал и финал. 1/8 финала фестиваля пройдут в четырех городах области в период с 6 по 10 ноября.

Организатор фестиваля «Трасса» – министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.