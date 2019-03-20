Фестиваль молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки – 2019» выявил самых талантливых

В Городском Дворце культуры Полярных Зорь прошёл областной фестиваль молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки – 2019». Он проводится специалистами Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с целью развития и поддержки самодеятельного театрального искусства Мурманской области.

В фестивале приняли участие театральные коллективы культурно - досуговых учреждений из городов Североморск, Кировск, Гаджиево, Апатиты, Оленегорск, Полярный, Полярные Зори, Мурманск и села Ловозеро. Всего 13 коллективов. Возраст участников – от 18 лет и старше.

Выступления участников оценивали: Васильев Станислав Анатольевич - главный режиссёр ГОАУК «Мурманский областной драматический театр (г. Мурманск); Цыплякова Ольга Валентиновна – артистка Драматического театра Северного флота, заслуженная артистка Российской Федерации (г. Мурманск); Москвин Иван Владимирович – преподаватель сценической речи и актёрского мастерства, художественный руководитель «ТЕАТРА 235» (г. Санкт-Петербург).

По результатам работы жюри призовые места распределились следующим образом.

Специальный диплом «За сохранение русских театральных традиций» вручили Алисе Морской за спектакль «ЧЕХО-ХАРДА» (А.П. Чехов), народный самодеятельный коллектив театр «КУРАЖ» (МАУК «Кировский городской Дворец культуры»), диплом «Играющий режиссёр» - Владимиру Вилкову спектакль «Шутки в глухомани» (И. Муренко), народный самодеятельный коллектив театр «Проснись и пой» (МАУК «Кировский городской Дворец культуры»). Специальным дипломом «Педагогика в театре» награждена Мария Кожемякина-Бельчикова за спектакль «СКАЗКИ СКВОЗЬ КАМНИ» (О. Ширенова), народный самодеятельный коллектив драматический театр «Апельсин» (МБУК ЗАТО Александровск «Центр творчества и досуга г. Гаджиево»). Специальный диплом «За театральные спецэффекты» достался спектаклю «ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА» (У. Гибсон), драматический театр «Светоч» режиссёр – Светлана Савельева художник-постановщик – Александр Каныгин (МБУК «Городской Дворец культуры г. Полярные Зори»).

Номинация «Лучшее музыкальное оформление» - спектакль «С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ!» (Ася Котляр) Свободная Театральная Компания ЗАТО ТЕАТР (г. Североморск) режиссёр – Евгения Баркина

Номинация «Лучшие костюмы» - спектакль «ОНИ УЖЕ БЛИЗКО» (по пьесе П. Бекеша «Бал чудовищ»), образцовый самодеятельный коллектив молодёжный театр «Ленинградский проспект» режиссёр – Валентина Островская, художник-постановщик – Инна Макарова, музыкальное оформление – Вячеслав Чен (МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда», г. Оленегорск).

Номинация «Лучшая сценография» - спектакль «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ» (по произведениям В. Новака, А. Кравченко и В. Ляпина) театральная группа «Крылья» народного самодеятельного коллектива театра эстрады «ШОК», режиссёр - Елена Шарганова, художники-постановщики – Евгений Кудринский, Елена Шарганова (МБУ «Дворец культуры «Металлург» г. Кандалакша).

Номинация «Лучший актерский дуэт» - Юрий Павлов и Екатерина Котликова, исполнители ролей Сын и Мэрилин спектакль «БЕСЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНЬ» (Е. Решёткина, Е. Пушкина), народный самодеятельный коллектив театр-студия «ДИАЛОГ» режиссёры - Елена Решёткина, Екатерина Пушкина, художник-постановщик – Елена Решёткина (МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В. К.»).

Номинация «Лучший актерский ансамбль» - спектакль «ЗЕМЛЯ ТАКАЯ ОГРОМНАЯ, А ЖИЗНЬ НЕ ОЧЕНЬ» (по пьесе Аси Волошиной «Анна Франк), народный самодеятельный коллектив драматический театр «МОТЕС» режиссёр - Ирина Сергеева (МБУК «Централизованная клубная система г. Полярного»).

Номинация «Лучшая женская роль второго плана» - Регина Пономаренко, исполнительница роли Бабушки Прасковьи Александровны в спектакле «ШУТКИ В ГЛУХОМАНИ» (И. Муренко), народный самодеятельный коллектив театр «ПРОСНИСЬ И ПОЙ» режиссёр – Владимир Вилков художник-постановщик – Евгений Новиков (МАУК «Кировский городской Дворец культуры»).

Номинация «Лучшая женская роль второго плана» - Мария Канева исполнительница роли Дорины, служанки в спектакле «ТАРТЮФ» (Жан-Батист Мольер), народный самодеятельный коллектив театр имени Н.Д. Юшкевича режиссёр – Фёдор Чернышёв (МБУ «Ловозерский Центр досуга и культуры»).

Номинация «Лучшая мужская роль второго плана» - Николай Зяблов исполнителю роли Джорджа Пигдена в спектакле «НОМЕР 13» (Р. Куни), народный самодеятельный коллектив театр «ВДОХНОВЕНИЕ» режиссёр - Елена Ярыгина (МБУ «Мончегорский городской Центр культуры»).

Номинация «Лучшая эпизодическая роль» - Виталий Мотов исполнитель роли старика Луки, лакея Поповой в спектакле «ЧЕХО-ХАРДА» сцены из провинциальной жизни (А.П. Чехов), народный самодеятельный коллектив театр «КУРАЖ» режиссёр – Алиса Морская художник-постановщик – Любовь Мотова (МАУК «Кировский городской Дворец культуры»).

Номинация «Лучшая женская роль» Анна Гусева, исполнительница роли Анны, которой не будет в спектакле «ЗЕМЛЯ ТАКАЯ ОГРОМНАЯ, А ЖИЗНЬ НЕ ОЧЕНЬ» (по пьесе Аси Волошиной «Анна Франк) народный самодеятельный коллектив драматический театр «МОТЕС» режиссёр - Ирина Сергеева (МБУК «Централизованная клубная система г. Полярного»).

Номинация «Лучшая мужская роль» - Александр Панкратов исполнитель роли Александра в спектакле «ШУТКИ В ГЛУХОМАНИ» (И. Муренко), народный самодеятельный коллектив театр «ПРОСНИСЬ И ПОЙ» режиссёр – Владимир Вилков художник-постановщик – Евгений Новиков (МАУК «Кировский городской Дворец культуры»).

Номинация «Лучшая режиссура» - Фёдор Чернышёв спектакль «ТАРТЮФ» (Жан-Батист Мольер), народный самодеятельный коллектив театр имени Н.Д. Юшкевича (МБУ «Ловозерский Центр досуга и культуры»).

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ – спектакль «ШУТКИ В ГЛУХОМАНИ» (И. Муренко) народный самодеятельный коллектив театр «ПРОСНИСЬ И ПОЙ» режиссёр – Владимир Вилков, художник-постановщик – Евгений Новиков (МАУК «Кировский городской Дворец культуры»).

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ – спектакль «ЧЕХО-ХАРДА» Сцены из провинциальной жизни (А.П. Чехов) народный самодеятельный коллектив театр «КУРАЖ» режиссёр – Алиса Морская, художник-постановщик – Любовь Мотова (МАУК «Кировский городской Дворец культуры»).

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ – спектакль «ТАРТЮФ» (Жан-Батист Мольер) народный самодеятельный коллектив театр имени Н.Д. Юшкевича режиссёр – Фёдор Чернышёв (МБУ «Ловозерский Центр досуга и культуры»).

«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» спектакль «С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ!» (Ася Котляр) Свободная Театральная Компания ЗАТО ТЕАТР (г. Североморск) режиссёр – Евгения Баркина.

ГРАН-ПРИ - спектакль «БЕСЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНЬ» (Е. Решёткина, Е. Пушкина), народный самодеятельный коллектив театр-студия «ДИАЛОГ» режиссёры - Елена Решёткина, Екатерина Пушкина, художник-постановщик – Елена Решёткина (МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В. К.»).