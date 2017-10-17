Фестиваль национальных культур в Коле посетила финская делегация

14-15 октября состоялся визит культурной делегации муниципалитета Инари (Финляндия) в Кольский район. Гости познакомились с деятельностью творческих коллективов районного центра культуры, побывали в студии звукозаписи, оценили красоту Кольского края и талант местных фотохудожников.



Представители коммуны-побратима приняли участие в III районном фестивале национальных культур «Мы вместе!». Во время гала-концерта Йессика Лампи, преподаватель детской музыкальной школы, и Хенна Хаверинен, предприниматель, занятый организацией семинаров в области культуры, дизайна и окружающей среды, исполнили традиционную арктическую лунь и современные финские песни под аккомпанемент старинных музыкальных инструментов – кантеле и йоухикко.



В ходе репетиции и после фестиваля сотрудники учреждений культуры обменялись опытом в области организации культурно-массовых мероприятий и обсудили планы на будущий год.



Кроме того, в рамках двухдневного визита было запланировано посещение воскресной школы при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Коле. Воспитанники вместе с директором Яной Петровой подготовили познавательную интерактивную экскурсию о древнем городе и рассказали о жизни школы.