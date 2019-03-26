Фестиваль «Недели региональной кухни в Москве» открылся гала-ужином команды шеф-поваров Мурманской области

В рамках масштабной программы продвижения регионов-участников федерального проекта «Гастрономическая карта России» стартовал фестиваль «Недели региональной кухни в Москве». В самом высоком ресторане Европы «Ruski» состоялся гала-ужин в честь открытия «Недели Мурманской области». Для участия в презентации гастрономического и туристического потенциала 51-го региона в Москву прибыли представители правительства региона, а также команда шеф-поваров и рестораторов Мурманской области. Среди гостей мероприятия были представители Федерального агентства туризма, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Правительства Москвы, главы ведущих российских ресторанных холдингов, а также представители дипмиссий стран Евроарктического региона – Норвегии и Финляндии.

Меню Мурманской области представила координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова и региональная команда: автор меню бренд-шеф крупнейшего в регионе ресторанного холдинга «Ресторанный синдикат» Светлана Козейко (Мурманск), Катя Мун, владелица первого кафе арктической кухни «В своей тарелке» (Кировск), Алексей Ермаков, шеф-повар базы отдыха «Пиренга» (озеро Пиренга, Полярные Зори), владелец туристического комплекса «Териберский берег» Сергей Биксалеев (село Териберка Кольского района).

«Мне очень приятно отметить, что наш регион первым открыл «Недели региональной кухни в Москве» в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России». Местная кухня с ее традиционными продуктами и рецептами – это каждодневная «мягкая» сила, которая эффективно работает на имидж региона, формируя у потребителя устойчивые ассоциации с регионом-производителем. Современная кухня Кольского Заполярья – это симбиоз гастрономических культур Русского Севера и Евро-Арктических стран (Финляндия и Скандинавия). Сегодня это один из ценнейших туристских ресурсов Мурманской области. Продвижение кулинарных традиций региона и продуктов, которые используются в приготовлении, является важным инструментом в продвижении туристических возможностей Мурманской области и России в целом. Продукты Кольского края уникальны: мурманская треска, палтус, гребешок, атлантический лосось, оленина и дикоросы. Благодаря климатическим условиям региона – длинной зиме и короткому лету – местные продукты являются по истине «суперфудом». И наша задача открыть это богатство как для жителей нашей страны, там и для туристов из других стран», – рассказала на церемонии открытия фестиваля вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Всю неделю после гала-ужина, до 27 марта включительно, гости ресторана смогут познакомиться со специальным меню северной кухни. В рамках «Недели Мурманской области» в ресторане Ruski будут представлены специалитеты и блюда, приготовленные на базе таких региональных продуктов, как оленина, морепродукты и рыба Баренцева моря, дикие ягоды, таежные травы, а также хит первого арктического мобильного фестиваля региональной кухни «Вкус Арктики» – соленая треска «Северное сияние».

«Из Баренцева моря – соленая треска в диких ягодах, из тундры – оленина с можжевельником и в бруснике, а также мурманский гребешок в раковине, краб в ржаном блине, торт «морошка и кедр». Фестиваль в Москве – это очередное приглашение в путешествие по регионам России. Гости регионов смогут быстро найти все лучшие локации, где можно попробовать блюда аутентичной и современной региональной кухни, увидеть, где производятся продукты, где можно купить гастрономические сувениры, например северные деликатесы, потому что уже в этом туристическом сезоне «Гастрономическая карта России» начнет отмечать их на Google-картах», – прокомментировала координатор проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

На 2019 год запланирована серия презентаций более 10 регионов-участников федерального проекта «Гастрономическая карта России».