Фестиваль современной хореографии «Северная танцевальная платформа» пройдёт в «Кировке»

Организаторы проекта – Мурманская региональная общественная организация по реализации проектов в области культуры «Созвездие» и Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Сегодня современная хореография – это не только эффектные шоу-номера, но и серьёзное сценическое искусство с глубоким смысловым воздействием на зрителя.

«Северная танцевальная платформа» – возможность для хореографов получить новый опыт и знания, наработать мастерство, чтобы развивать современную хореографию в регионе. С 1 по 3 ноября участники из Мурманска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Кировска и посёлка Молочный представят хореографические перформансы и зарисовки, танцевальные спектакли на сцене областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Танцоров и хореографов ждут мастер-классы, лекции, творческие интенсивы и дискуссии по направлениям современной хореографии. В рамках фестиваля откроется театр импровизаций. Организаторы мероприятия постараются объединить самые яркие практики и методики.