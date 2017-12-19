Фестиваль спорта и здоровья для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья прошёл в Североморске

В минувшее воскресение в спорткомплексе «Богатырь» Североморска прошёл Фестиваль спорта и здоровья для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Участники фестиваля попробовали себя в разных спортивных направлениях, таких как футбол, баскетбол, шашки и прочее.

В рамках праздника первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Андрей Сахаров и начальник отдела молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск Эдуард Миронов поздравили участников с наступающим Новым Годом, пожелали здоровья, счастья и исполнения желаний. Они отметили, что следующий год – Год волонтера, и подобных мероприятий будет намного больше.

Помощь в организации и проведении фестиваля оказала молодёжная общественная организация «Городская волонтерская группа». Волонтеры развлекали ребят, общались и уделяли внимание каждому спортсмену, независимо от возраста. Все участники были награждены памятными призами, грамотами, а дети - еще и мягкими игрушками.