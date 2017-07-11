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Мурманская область. Арктика11.07.17 15:48

Фестиваль «Териберка. Новая жизнь» – абсолютно социальный проект, без коммерческой подоплеки

Сегодня в пресс-центре «Мурманский вестник» состоялась встреча журналистов с организаторами III Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь». О программе фестиваля представителям СМИ рассказали министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова и представитель АНО «Большая земля», а также фермерского кооператива «ЛавкаЛавка» Олег Степанов.

Ольга Кузнецова отметила, что в этом году правительство Мурманской области подключилось к финансированию фестиваля «Териберка. Новая жизнь», так как он является частью большой программы развития поселка Териберка и создания базовой модели развития арктических прибрежных поселков, которую планируется представить на рассмотрение на федеральный уровень.

«Те, кто в последнее время посещал Териберку, видят, как она постепенно преображается. Есть интерес инвесторов. Выделяются средства на изменение облика села, в том числе на развитие инфраструктуры, необходимой жителям, включая коммунальные объекты. Вопрос с дорожным сообщением, обострившийся в этом году, также решается в рамках этой программы, чтобы избежать повторения сложной ситуации в будущем», – проинформировала министр.

В ходе пресс-конференции прозвучала информация об общем бюджете фестиваля, который в этом году превысил 9 миллионов рублей, в том числе около 4 миллионов выделил бюджет Мурманской области. Максимально привлекаются спонсорские деньги.

Как заявил Олег Степанов, фестиваль – абсолютно социальный проект, без коммерческой подоплёки.

«Основная цель – развитие посёлка – понемногу достигается. Процессы развития обсуждаются в рабочей группе по развитию Териберки под председательством губернатора Марины Ковтун. Эта долгосрочная цель, которой, я уверен, мы добьемся», – сказал Олег Степанов.

III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь» будет проходить в Териберке уже в ближайшие выходные. Открытие состоится 15 июля в 11 часов.

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