Фестиваль «Трасса» вышел на финишную прямую

В зале Культурно-спортивного центра посёлка Ревды практически не было свободных мест. Сборная Ловозерского района в этом году - один из фаворитов фестиваля. Поэтому мощнейшая поддержка зрителей коллективу «Гармония» из Ревды на родной площадке была обеспечена.По итогам четырех туров фестиваля сборная города Кировска продолжает подниматься вверх в турнирной таблице. Свой вклад в зачёт города внёс коллектив драматического театра «Кураж», показавший зрителям отрывок из постановки «Велга» по произведению И.А. Бунина. По решению жюри театру «Кураж» присуждено 1 место.

На 2 месте - танцевальный коллектив «Арабеск», выступивший в составе сборной Терского района. «Арабеск» также можно назвать «возвращением фестиваля» - коллектив был участником первого фестиваля «Трасса» в 2008 году.

3 место удостоены сразу три участника: Анастасия Павлова из города Полярные Зори, исполнившая песню из репертуара Mariah Carey; Любовь Кокорина из Кандалакши, показавшая мастерство владения домрой; танцевальный коллектив «Гармония» из Ловозерского района с зажигательным уличным танцем.

Лидерство в фестивале продолжает удерживать Кандалакшский район. На втором месте - Терский район. Замыкает тройку лидеров город Кировск.

Финальный, пятый тур фестиваля пройдёт в городе Заполярном 30 октября.