Фестиваль устойчивого развития территории «Териберка. Новая жизнь» вошел в шорт-лист конкурса лучших практик социально-экономического развития

Сегодня в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Марина Ковтун приняла участие в сессии «Лучшие практики социально-экономического развития». На сессии были представлены итоги Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Инициатором проекта, который проводится уже второй год, выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Главная отличительная чета конкурса – создание инструментов тиражирования и реализации лучших практик и инициатив финалистов конкурса через информационную систему Region-ID в формате готовых решений.

В шорт-лист конкурса в номинации «Развитие туристического потенциала региона» вошел представленный Мурманской областью фестиваль устойчивого развития территории «Териберка. Новая жизнь».

На протяжении трех лет кооператив «LavkaLavka» (ЛавкаЛавка) при поддержке правительства Мурманской области, администраций Кольского района и сельского поселения Териберка, АНО Фонд «Большая земля», а также ряда других общественных и частных организаций проводит фестиваль устойчивого развития территории «Териберка. Новая жизнь». Основная идея фестиваля – привлечь всеобщее внимание к Териберке, показать потенциал посёлка, дать импульс к его развитию.

Запущенные в ходе проведения фестиваля процессы потребовали пересмотра подхода к развитию сельского поселения. Интерес к этому уникальному месту появился не только у туристов, но и у инвесторов: в поселке появились новые гостиницы, развивается ресторан на берегу Баренцева моря, реализуются идеи по развитию дайвинга, экологического туризма и многое другое. С 2014 года на территории поселка открылось семь объектов размещения с емкостью более 200 мест. В конце 2016 года региональным правительством была сформирована Проектная группа по развитию Териберки, которая обеспечивает координацию деятельности органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления и организаций по развитию села.

На сегодняшний день к реализации на территории Териберки планируются не менее девяти инвестиционных проектов с общим объемом финансирования порядка 450 млн рублей и созданием 180 новых рабочих мест. Для реализации намерений по заявленным проектам, привлечения новых предпринимателей и формирования комфортной среды для жителей и гостей Териберки необходим комплексный подход по формированию современного пространственного образа населенного пункта.

С этой целью разработан и реализуется приоритетный проект «Мастер-план развития сп.Териберка Кольского района». Этот документ позволит совместить ожидания жителей, власти, бизнеса, связанные с развитием сельского поселения, качеством жизни, сформировать современный образ поселка. Таким образом, будет создана основа для принятия решений по развитию инфраструктуры, благоустройства, дизайн-кода строений. Также планируются работы по модернизации электро-, тепло- и водоснабжения, ликвидация несанкционированных свалок. При этом первоочередные мероприятия по благоустройству населенного пункта и модернизации инфраструктурных для осуществления проектных намерений поселка были начаты совместно с муниципальным образованием уже в 2017 году. Проведены капитальные ремонты автомобильных дорог местного и регионального значения, работы по сносу ветхого жилья на территории поселка.

Руководитель АСИ Светлана Чупшева рассказала, что всего в конкурсе участвовали 77 регионов, готовые делиться своими лучшими наработками.