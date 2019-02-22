«Февральские вьюги» вновь закружат в Мурманске!

24 февраля во Дворце культуры «Судоремонтник» пройдёт XXХI открытый областной конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

В конкурсе примут участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области: Мончегорска, Североморска, Мурманска, Полярных Зорь, Апатитов, Заполярного, Никеля, Гаджиево, а также Северо-Западного федерального округа Российской Федерации – г. Петрозаводска.

Конкурсанты продемонстрируют танцевальные способности в номинациях «Вальс, вальс, вальс» (фигурный, венский вальс и др.), историко-бытовые танцы (полька, мазурка, полонез и др.), танцы европейской программы (формейшен, микс), танцы латиноамериканской программы (формейшен, микс) и шоу-номера.

Члены жюри будут оценивать оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство, соответствие хореографической композиции музыкальному материалу, сценическую культуру и соответствие репертуара, манеры исполнения и костюма исполнителя возрастным категориям участников коллектива.

Все участники конкурса награждаются дипломами. Победителям вручаются дипломы лауреатов 1, 2 и 3 степени в каждой номинации по возрастным категориям. Гран-при конкурса - коллективу, который набравшему наибольшее количество баллов.