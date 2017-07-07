ФГБНУ «ПИНРО» получил Свидетельство о регистрации служебной базы данных «Зообентос пресноводных водных объектов Севера России», созданной сотрудниками Северного филиала института М.А. Студеновой, В.С. Шерстковым.

База данных содержит архивную и ежегодно пополняемую информацию о качественных и количественных показателях зообентоса пресноводных водных объектов Севера России, собранную в результате собственных исследований института в пресноводных водных объектах Архангельской и Мурманской областях, Ненецкого автономного округа, Республики Коми и Ямало-Ненецкого округа, а также прибрежных зонах Белого, Баренцева и Карского морей и включает в себя как результаты лабораторного анализа гидробиологических проб, так и метаданные (водный объект, дата, номер станции, широта, долгота, глубина, промысловый район, пробоотборник и его параметры, тип грунта).

База данных имеет веб-ориентированный интерфейс, позволяющий выбирать информацию в различных форматах для последующего использования. Она может использоваться для характеристики кормовой обеспеченности ихтиофауны, определения экологического состояния водных объектов, оценки вреда, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания в результате хозяйственной деятельности и возникновения аварийных ситуаций.