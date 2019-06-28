ФГУП «Атомфлот» - обладатель специального приза конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли»

26 июня в Обнинске генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вручил ФГУП «Атомфлот» специальный приз конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли». Церемония награждения состоялась в рамках выездного заседания Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Данный приз вручается наиболее ответственным организациям в сфере охраны окружающей среды среди экологически значимых организаций атомной отрасли.

- ФГУП Атомфлот активно поддерживает все природоохранные программы, в том числе связанные и с экологической реабилитацией региона, отмечает главный инженер ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян. - Получение этого приза - большая честь для предприятия и всех его сотрудников.

В 2019 году в конкурсе приняли участие 52 предприятия отрасли. Целью конкурса является повышение эффективности выполнения мероприятий в рамках реализации экологической политики Госкорпорации «Росатом» отраслевыми организациями.

Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», оргкомитетом разработана методика определения наиболее ответственной организации в сфере охраны окружающей среды. Организации-победители награждаются за выполнение показателей, которые характеризуют снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и эффективную деятельность организации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Конкурс «Экологически образцовая организация атомной отрасли» проводится с 2013 года.