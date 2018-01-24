ФГУП «Атомфлот» уверен в росте числа проводок судов по СМП

В акватории Северного морского пути в 2017 году под проводкой атомных ледоколов прошли 492 судна общей валовой вместимостью 7,17 млн тонн, что на 20% превышает аналогичный показатель 2016 года (410 судов вместимостью 5,28 млн тонн).

По словам первого заместителя генерального директора – главного инженера ФГУП «Атомфлот» Мустафы Кашки, в дальнейшем число проводок будет только увеличиваться.

Выручка предприятия в 2017 году выросла до 6622 млн рублей (в 2013 году - 1828 млн рублей). Всего за пять лет (с 2013 по 2017 год) этот показатель вырос в 3,6 раза.

Производительность труда выросла с 1511 тысяч рублей в 2013 году - до 3667 тысяч рублей в 2017 году. Рост показателя за пять лет составил 243%.

«Положительный финансовый результат сохранен и в 2017 году: чистая прибыль Росатомфлота по итогам года оценивается на уровне 696 млн рублей», - отметил Кашка.