Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 31 января текущего года, в соответствии с распоряжением межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и республике Карелия 48 гидротехнических сооружений (причалов), расположенных в рыбном терминале морского порта Мурманск, были закреплены на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Нацрыбресурс».

Ранее данные причалы находились в доверительном управлении у АО «Мурманский морской рыбный порт».

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Нацрыбресурс», в целях обеспечения бесперебойной работы порта ФГУП «Нацрыбресурс» в адрес АО «Мурманский морской рыбный порт» направлено обращение о заключении Соглашения об организации и обеспечении непрерывности технологического процесса оказания услуг в рыбном терминале морского порта Мурманск. В соответствии с которым ФГУП «Нацрыбресурс» готово предоставить АО «ММРП» причалы для организации технологического процесса оказания портовых услуг и организации погрузо-разгрузочных работ. Данная форма сотрудничества предусмотрена положениями федерального закона о морских портах 216-ФЗ, и прошла правоприменительную практику с операторами рыбных причалов на Дальнем Востоке. В настоящее время ФГУП «Нацрыбресурс» и АО «Мурманский рыбный порт» определяют условия данного соглашения.

Одновременно с этим, в рамках поставленных задач по обеспечению бесперебойной работы порта, ФГУП «Нацрыбресурс» проведены переговоры с мурманскими стивидорными компаниями, представителями холодильного сообщества, а также капитанией порта. По результатам достигнутых договорённостей ФГУП «Нацрыбресурс» готово, в случае необходимости, гарантировать обеспечение своими силами функционирование гидротехнических сооружений в рыбном терминале морского порта Мурманска, в том числе выполнение требований безопасности мореплавания при стоянке и швартовке судов в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

Для решения всех вопросов, связанных с обеспечением бесперебойной деятельности мурманского рыбного порта, ФГУП «Нацрыбресурс» с 9.00 до 18.00 организует «горячую линию» по телефону +7(495) 771-38-02.