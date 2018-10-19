ФГУП «Нацрыбресурс» включен в перечень операторов морского порта Мурманск

Распоряжением Росморречфлота Мурманский филиал ФГУП «Нацрыбресурс» включен в перечень операторов морских терминалов морского порта Мурманск.

16 октября 2018 г. в соответствии с распоряжением Федерального Агентства морского и речного транспорта № КС-359/1-р «О внесении изменений в сведения о морском порте Мурманск в Реестре морских портов Российской Федерации» Мурманский филиал ФГУП «Нацрыбресурс» включен в перечень операторов морских терминалов морского порта Мурманск (п.8 позиция 20 данного Распоряжения) с оказанием услуг, согласно Уставу организации, в том числе:

- стоянка, швартовка, комплексное обслуживание судов;

- предоставление причалов для проведения погрузо-разгрузочных работ и хранения грузов».

Напомним, что, 31 января 2018 года, в соответствии с распоряжением межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и республике Карелия 48 гидротехнических сооружений (причалов), расположенных в рыбном терминале морского порта Мурманск, были закреплены на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Нацрыбресурс». Ранее данные причалы находились в доверительном управлении у АО «Мурманский морской рыбный порт».