Мурманская область. Арктика20.06.17 08:31
Филиал АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть» обзавёлся лабораторией на колесах
Парк техники филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть» пополнился современной передвижной лабораторией. Энергопредприятие приобрело электротехническу лабораторию.
Комплекс на базе шасси полноприводного «ГАЗ-3308» позволит проводить более качественную диагностику – как состояния и испытания кабельных линий, так и оборудования подстанций. Ещё одно преимущество – возможность оперативно и максимально точно определять места повреждения электросетей.
Лаборатория на колесах – неотъемлемая часть в обслуживании электрических сетей. Учитывая, что работать персоналу в большинстве случаев приходится на пересеченной местности и бездорожье, новый автомобиль имеет высокую проходимость и маневренность, считают в пресс-службе компании.
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