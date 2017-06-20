Филиал АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть» обзавёлся лабораторией на колесах

Парк техники филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть» пополнился современной передвижной лабораторией. Энергопредприятие приобрело электротехническу лабораторию.

Комплекс на базе шасси полноприводного «ГАЗ-3308» позволит проводить более качественную диагностику – как состояния и испытания кабельных линий, так и оборудования подстанций. Ещё одно преимущество – возможность оперативно и максимально точно определять места повреждения электросетей.

Лаборатория на колесах – неотъемлемая часть в обслуживании электрических сетей. Учитывая, что работать персоналу в большинстве случаев приходится на пересеченной местности и бездорожье, новый автомобиль имеет высокую проходимость и маневренность, считают в пресс-службе компании.