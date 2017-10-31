Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» лишил северян электроснабжения, нарушив требования Правил предоставления коммунальных услуг

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска проведена проверка правомерности непринятия мер по возобновлению подачи электроснабжения в жилом помещении многоквартирного дома. Поводом к проведению проверки послужило обращение жителя города о нарушении его прав.

По результатам проверки выявлено нарушение требований Правил предоставления коммунальных услуг собственниками пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ от 6.05.2011 №354.

Так, несмотря на полное погашение задолженности по коммунальной услуге – электроснабжение, возобновление предоставления коммунальной услуги осуществлено значительно позднее 2 календарных дней со дня устранения причин, послуживших к прекращению подачи электричества (погашение задолженности).

С учётом характера выявленных нарушений закона прокурором округа в адрес руководителя филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» внесено представление.