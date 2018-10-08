Филиал МГТУ – Архангельский морской рыбопромышленный техникум – войдёт в состав САФУ. Об этом договорились на состоявшейся 5 октября 2018 г. в правительстве Архангельской области встрече первый заместитель губернатора региона Алексей Алсуфьев, ректор Северного Арктического федерального университета им. М. В. Ломоносова Елена Кудряшова, ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков и министр агропромышленного комплекса и торговли Поморья Ирина Бажанова.

По итогам встречи ректоры двух вузов подписали Соглашение о сотрудничестве. Участники Соглашения подчеркнули: реорганизация не отразится на образовательном процессе, преподавательском коллективе и учащихся. Как отметил первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев, правительство региона поддерживает принятое решение.

«Передача техникума под крыло САФУ, который сегодня имеет развитую материально-техническую базу и отлаженную систему взаимодействия с ведущими предприятиями региона, будет способствовать повышению качества образования и развитию учреждения», в том числе в рамках задачи подготовки высококвалифицированных кадров для Арктического рыбопромышленного кластера – уверен ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков.

Руководитель МГТУ также подчеркивает, что реализация процедуры переподчинения техникума является наилучшим выходом, который позволит справиться с этой социально-чувствительной задачей максимально оперативно и безболезненно для обучающихся и коллектива.

Ректор САФУ Елена Кудряшова, в свою очередь, сообщила, что в настоящее время обсуждается вопрос о формировании дополнительных образовательных программ, предусматривающих подготовку на базе техникума не только специалистов для рыбопромыслового флота, но и по направлениям, связанным с развитием аквакультуры и глубокой переработкой биоресурсов, что сегодня очень востребовано в рамках государственной задачи по обеспечению продовольственной безопасности и импортозамещению, которую ставит Президент России Владимир Путин. В университете уже задумались об открытии соответствующей кафедры.

Процедуру передачи рыбопромышленного техникума из МГТУ в САФУ предполагается завершить до конца текущего года.

Напомним, Архангельский морской рыбопромышленный техникум входил в качестве филиала в состав Мурманского государственного технического университета с 2012 года.