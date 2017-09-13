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Мурманская область. Арктика13.09.17 07:00

Филиал Мурманского педагогического колледжа готов открыть двери 1 октября

В Оленегорске с 1 октября открывается филиал Мурманского педагогического колледжа. В День открытых дверей его руководитель Татьяна Чайкина показала гостям обновленное помещение филиала, рассказала, какие специальности можно будет получить.

Новое учебное заведение в городе - это всегда событие. Если горнопромышленный колледж даёт профессии в основном для сильной половины молодёжи, то теперь и у девушек появится выбор. В 2017-2018 учебный год филиал шагнёт пока с одной группой студентов-заочников из 25 человек. В дальнейшем планируется набор групп для очного обучения на воспитателей детских садов, учителей начальных классов на базе основного девятилетнего образования.

- Нам сейчас надо о себе заявить, чтобы о нашем филиале узнали в соседних городах и посёлках. Мы постарались создать хорошие условия для иногородних студентов. Уверена, что желающие обязательно будут. Сколько отделений мы откроем, зависит от социального запроса. Получаем лицензию на пять специальностей: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, коррекционная педагогика дошкольного и начального образования, туризм, - рассказывает Татьяна Николаевна, подчеркивая, что набор заочников на специальность «Воспитатель детского сада» на платной основе продолжается до конца октября.

В коридорах и аудиториях от голосов гостей ещё раздается эхо. Но уже в октябре их обживут новоиспеченные студенты. Комнаты для проживания иногородних находятся в этом же здании. В них уютные холлы, мягкие ковры, телевизоры. Все приспособлено и для отдыха, и для занятий. Несколько лет здание, где находился детский дом «Огонёк», пустовало. Его сберегли. И теперь нашёлся новый хозяин, который даст дому вторую жизнь.

- Конечно, нам пришлось потрудиться, чтобы успеть к началу учебного года. Однако огромных вложений не потребовалось. Все достаточно хорошо сохранилось. Сейчас ждём комплект оргтехники для компьютерного класса. И тогда уже скажем 1 октября «Добро пожаловать» нашим первым студентам, - улыбается руководитель филиала колледжа.

 

 

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